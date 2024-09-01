Харрис обвинила Трампа в неуважении к святыне Арлингтонского кладбища

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис подвергла резкой критике своего соперника на президентских выборах Дональда Трампа, обвинив его в оскорблении святыни – Арлингтонского мемориального кладбища, где похоронены погибшие военнослужащие.

Несколько дней назад Трамп посетил кладбище в сопровождении близких погибших и членов предвыборного штаба, которые вели съемку посещения. Когда к фотографу подошла сотрудница мемориала и сообщила, что снимать здесь запрещено, ее грубо оттолкнули.

«Сомнений быть не может: бывший президент во имя политического трюка проявил неуважение к священной земле Арлингтона. Американцы едины: наши ветераны, семьи военнослужащих заслуживают уважения, а не пренебрежения, которое раз за разом демонстрирует Трамп», - сообщила Харрис.

В окружении Трампа отметили, что он поехал на кладбище по приглашению одной из семей и что не существует никаких запретов вести съемку на кладбище. На это пресс-служба мемориала ответила, что нельзя вести съемку в целях политических кампаний, поскольку политические мероприятия на кладбище запрещены.