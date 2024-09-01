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Мир

На Камчатке разбился вертолет, 22 погибших

время публикации: 01 сентября 2024 г., 12:05 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 12:07
На Камчатке разбился вертолет, 22 погибших
МЧС России

Спасатели обнаружили с воздуха обломки вертолета Ми-8, который днем ранее пропал с радаров на Камчатском полуострове. Они находятся на высоте 900 метров, недалеко от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.

Установлено, что все находившиеся на борту, погибли. Это 19 пассажиров и три члена экипажа. По предварительной оценке, причиной крушения стала ошибка пилота в сложных погодных условиях: вертолет врезался в сопку.

"Борт МЧС России вылетел к месту крушения вертолета Ми-8Т, который 31 августа не вышел вовремя на связь. На борту воздушного судна спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России в составе восьми человек", – цитирует ТАСС заявление МЧС.

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