На Камчатке разбился вертолет, 22 погибших

Спасатели обнаружили с воздуха обломки вертолета Ми-8, который днем ранее пропал с радаров на Камчатском полуострове. Они находятся на высоте 900 метров, недалеко от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.

Установлено, что все находившиеся на борту, погибли. Это 19 пассажиров и три члена экипажа. По предварительной оценке, причиной крушения стала ошибка пилота в сложных погодных условиях: вертолет врезался в сопку.

"Борт МЧС России вылетел к месту крушения вертолета Ми-8Т, который 31 августа не вышел вовремя на связь. На борту воздушного судна спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России в составе восьми человек", – цитирует ТАСС заявление МЧС.