На Камчатке разбился вертолет, 22 погибших
время публикации: 01 сентября 2024 г., 12:05 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 12:07
Спасатели обнаружили с воздуха обломки вертолета Ми-8, который днем ранее пропал с радаров на Камчатском полуострове. Они находятся на высоте 900 метров, недалеко от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.
Установлено, что все находившиеся на борту, погибли. Это 19 пассажиров и три члена экипажа. По предварительной оценке, причиной крушения стала ошибка пилота в сложных погодных условиях: вертолет врезался в сопку.
"Борт МЧС России вылетел к месту крушения вертолета Ми-8Т, который 31 августа не вышел вовремя на связь. На борту воздушного судна спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России в составе восьми человек", – цитирует ТАСС заявление МЧС.