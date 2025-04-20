Зеленский о путинском "пасхальном перемирии": сотни обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в период между 18:00 – с момента заявления президента РФ Владимира Путина о "Пасхальном перемирии" – и полночью воскресенья армия РФ совершила 387 обстрелов и 19 штурмов. 290 раз за этот период российские военные применяли беспилотники, заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что ВСУ будут действовать "зеркально" в ответ на атаки российских военных.

Ранее Путин объявил прекращение огня в войне в Украине на время Пасхи. "РФ приостанавливает на время перемирия все боевые действия, ждет ответных действий Киева", – заявил он. "Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля", – говорилось в сообщении Кремля.

Зеленский назвал заявление Путина "очередной попыткой поиграть с жизнями людей".