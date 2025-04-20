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Мир

Зеленский о путинском "пасхальном перемирии": сотни обстрелов

Война в Украине
Война в России
время публикации: 20 апреля 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 08:17
Зеленский о путинском "пасхальном перемирии": сотни обстрелов
AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в период между 18:00 – с момента заявления президента РФ Владимира Путина о "Пасхальном перемирии" – и полночью воскресенья армия РФ совершила 387 обстрелов и 19 штурмов. 290 раз за этот период российские военные применяли беспилотники, заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что ВСУ будут действовать "зеркально" в ответ на атаки российских военных.

Ранее Путин объявил прекращение огня в войне в Украине на время Пасхи. "РФ приостанавливает на время перемирия все боевые действия, ждет ответных действий Киева", – заявил он. "Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля", – говорилось в сообщении Кремля.

Зеленский назвал заявление Путина "очередной попыткой поиграть с жизнями людей".

Мир
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