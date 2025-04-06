В Нигерии освобожден гражданин Израиля, похищенный вооруженными людьми
время публикации: 06 апреля 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 18:59
Утром 3 апреля в штате Тараба, на юго-востоке Нигерии, вооруженными людьми из своего автомобиля был похищен гражданин Израиля. Согласно сообщениям в местных СМИ, израильтянин работал в строительной компании.
Операцию по освобождению похищенного проводили местные силы безопасности совместно с армией. Военные сообщили, что израильтянин был освобожден без единого выстрела. По другим сообщениям, похитители, поняв, что на их след вышли службы безопасности, бросили израильтянина и скрылись.
Военные сообщили, что информация о местонахождении похищенного израильтянина была получена от старейшин деревень и общин, рядом с которыми базировались злоумышленники.
МИД Израиля подтвердил, что израильтянин спасен и его жизни ничего не угрожает.
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