В Нигерии освобожден гражданин Израиля, похищенный вооруженными людьми

Утром 3 апреля в штате Тараба, на юго-востоке Нигерии, вооруженными людьми из своего автомобиля был похищен гражданин Израиля. Согласно сообщениям в местных СМИ, израильтянин работал в строительной компании.

Операцию по освобождению похищенного проводили местные силы безопасности совместно с армией. Военные сообщили, что израильтянин был освобожден без единого выстрела. По другим сообщениям, похитители, поняв, что на их след вышли службы безопасности, бросили израильтянина и скрылись.

Военные сообщили, что информация о местонахождении похищенного израильтянина была получена от старейшин деревень и общин, рядом с которыми базировались злоумышленники.

МИД Израиля подтвердил, что израильтянин спасен и его жизни ничего не угрожает.