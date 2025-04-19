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Мир

Нападение на фермеров в Нигерии, 17 погибших

Погибшие
Африка
время публикации: 19 апреля 2025 г., 05:49 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 05:49
Нападение на фермеров в Нигерии, 17 погибших
AP Photos/Sunday Alamba

Вечером в пятницу, 18 апреля, власти Нигерии сообщили, что накануне в результате нападения на жителей деревень Лог и Укум в штате Бенуэ в центральной части Нигерии погибли 17 человек.

Как пишет местное издание punchng.com, нападение, по всей видимости, совершили боевики-скотоводы.

Военные в настоящее время продолжают оттеснять нападавших, которые скрылись в окрестных лесах.

Агентство France-Presse отмечает, что в центре Нигерии регулярно происходят столкновения между скотоводами и фермерами из-за земельных споров.

Мир
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