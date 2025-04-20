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Мир

Несмотря на слабость, папа обратился к верующим с пасхальным благословением

Религия
время публикации: 20 апреля 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 14:29
Несмотря на слабость, папа обратился к верующим с пасхальным благословением
AP Photo/Andrew Medichini

Папа Римский Франциск, которому по состоянию здоровья пришлось пропустить почти все церемонии Страстной недели, в том числе пасхальную мессу, нашел в себе силы, чтобы в главный христианский праздник приветствовать паломников и туристов.

Он объехал на открытом "папамобиле" площадь Святого Петра, а потом появился на балконе, чтобы выступить с традиционным пасхальным обращением Urbi et Orbi – Граду и миру. Франциск был очень слаб, но обошелся без кислородной маски.

Перед этим он предоставил аудиенцию вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу, который приехал в Рим на Пасху. "Встреча, продолжавшаяся несколько минут, дала возможность обменяться праздничными поздравлениями", – говорится в заявлении папской канцелярии.

Напомним: 88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Он провел в больнице "Джемелли" пять недель и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Дважды возникала опасность для его жизни.

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