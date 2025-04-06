x
06 апреля 2025
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 апреля 2025
|
06 апреля 2025
|
последняя новость: 22:00
06 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Папа Франциск впервые после выписки из больницы появился на публике

время публикации: 06 апреля 2025 г., 21:31 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 21:41
Папа Франциск впервые после выписки из больницы появился на публике
AP Photo/Andrew Medichin

Папа Римский Франциск впервые после выписки из больницы появился на публике, приветствовав прихожан и туристов, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане. "Приветствую вас! Хорошего вам воскресенья, спасибо вам", – сказал понтифик.

88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Он провел в больнице "Джемелли" пять недель и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Дважды возникала опасность для его жизни.

23 марта, перед выпиской он показался на балконе больницы, впервые с начала госпитализации появившись на публике. Однако говорить он не мог. Врачи сообщили, что ему потребуется двухмесячный отдых, а также специальное оборудование в резиденции и сопровождение медицинского персонала.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 марта 2025

Папа Франциск впервые после пятинедельного перерыва показался на публике