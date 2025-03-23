Папа Франциск впервые после пятинедельного перерыва показался на публике
время публикации: 23 марта 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 15:04
Папа Римский Франциск был 23 марта выписан из римской больницы "Джемелли", где он находился на излечении последние пять недель. Перед выпиской показался на балконе больницы, впервые с начала госпитализации появившись на публике.
Медики сообщили, что 88-летнему понтифику потребуется много времени для полного выздоровления и предписали ему двухмесячный покой. Ранее Папа заявлял, что уйдет с поста, если не сможет выполнять свои обязанности.
Франциск был госпитализирован 14 февраля в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Как сообщается, после выписки ему потребуется специальное оборудование в резиденции и сопровождение медицинского персонала.
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