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Мир

Папа Франциск впервые после пятинедельного перерыва показался на публике

время публикации: 23 марта 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 15:04
Папа Франциск впервые после пятинедельного перерыва показался на публике
AP Photo/Andrew Medichini

Папа Римский Франциск был 23 марта выписан из римской больницы "Джемелли", где он находился на излечении последние пять недель. Перед выпиской показался на балконе больницы, впервые с начала госпитализации появившись на публике.

Медики сообщили, что 88-летнему понтифику потребуется много времени для полного выздоровления и предписали ему двухмесячный покой. Ранее Папа заявлял, что уйдет с поста, если не сможет выполнять свои обязанности.

Франциск был госпитализирован 14 февраля в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Как сообщается, после выписки ему потребуется специальное оборудование в резиденции и сопровождение медицинского персонала.

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