Папа Франциск впервые после пятинедельного перерыва показался на публике

Папа Римский Франциск был 23 марта выписан из римской больницы "Джемелли", где он находился на излечении последние пять недель. Перед выпиской показался на балконе больницы, впервые с начала госпитализации появившись на публике.

Медики сообщили, что 88-летнему понтифику потребуется много времени для полного выздоровления и предписали ему двухмесячный покой. Ранее Папа заявлял, что уйдет с поста, если не сможет выполнять свои обязанности.

Франциск был госпитализирован 14 февраля в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Как сообщается, после выписки ему потребуется специальное оборудование в резиденции и сопровождение медицинского персонала.