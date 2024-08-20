Разведка США: Иран попытался повлиять на американские президентские выборы

Разведывательные службы США пришли к выводу, что Иран стоит за взломом, направленным против президентской кампании экс-президента США Дональда Трампа, действующего президента Джо Байдена и кандидата в президенты Камалы Харрис, сообщает Associated Press.

В заявлении разведслужб отмечается, что возрастающая активность иранцев наблюдалась в течение нынешнего избирательного цикла – это были и попытки влияния на американское общественное мнение, и кибероперации. Особое внимание со стороны Ирана уделялось компрометации предвыборной кампании бывшего президента Трампа, говорится в заявлении ФБР, распространенном совместно с офисом директора национальной разведки и агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.

Американская разведка пришла к выводу, что Иран добивался "доступа к лицам, имеющим прямой доступ к президентским кампаниям обеих политических партий", чтобы "повлиять на избирательный процесс в США".

Более недели назад предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа сообщил о взломе внутренней переписки. Ответственность за это представители штаба возложили на "враждебные США внешние силы". Издание Politico писало, что в июле редакция начала получать с аккаунта с именем Роберт электронные письма, содержащие внутреннюю переписку высокопоставленного сотрудника предвыборного штаба, а также досье на Джей Д. Вэнса, которого Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты. Досье датируется февралем 2024 года и насчитывает 271 страницу. Оно составлено на основе открытых источников. В нем упоминается критика Вэнсом Трампа. Документ приводит и потенциальные уязвимости политика. Согласно публикации, схожее досье было составлено и на сенатора Марко Рубио, который также рассматривался как возможный кандидат в вице-президенты. Представитель предвыборного штаба Стивен Чунг заявил, что целью атаки было вмешаться в выборы и посеять хаос в демократическом процессе. Он не стал называть страну, чьи представители осуществили взлом, однако штаб Трампа получил отчет компании Microsoft, согласно которому, речь идет об Иране.