Последствия удара армии РФ по Киеву: погибший, девять раненых, ущерб бизнес-центру

В результате российского ракетного удара по Киеву был причинен значительный ущерб бизнес-центру "Торонто" в Киеве, один человек погиб, девять получили ранения, сообщает Киевская городская администрация.

По информации властей Киева, вследствие повреждения тепломагистрали без тепла в остались 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.

Утром 20 декабря армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В столице Украины были слышны сильные взрывы.

По предварительным данным, российские военные выпустили по Киеву ракет – среди них "Кинжал" и "Искандер".