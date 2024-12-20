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Мир

Последствия удара армии РФ по Киеву: погибший, девять раненых, ущерб бизнес-центру

Война в Украине
Война в России
Погибшие
время публикации: 20 декабря 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 09:54
Последствия удара армии РФ по Киеву: погибший, девять раненых, ущерб бизнес-центру
ДСНС Киева

В результате российского ракетного удара по Киеву был причинен значительный ущерб бизнес-центру "Торонто" в Киеве, один человек погиб, девять получили ранения, сообщает Киевская городская администрация.

По информации властей Киева, вследствие повреждения тепломагистрали без тепла в остались 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.

Утром 20 декабря армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В столице Украины были слышны сильные взрывы.

По предварительным данным, российские военные выпустили по Киеву ракет – среди них "Кинжал" и "Искандер".

Мир
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