Последствия удара армии РФ по Киеву: погибший, девять раненых, ущерб бизнес-центру
время публикации: 20 декабря 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 09:54
В результате российского ракетного удара по Киеву был причинен значительный ущерб бизнес-центру "Торонто" в Киеве, один человек погиб, девять получили ранения, сообщает Киевская городская администрация.
По информации властей Киева, вследствие повреждения тепломагистрали без тепла в остались 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.
Утром 20 декабря армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В столице Украины были слышны сильные взрывы.
По предварительным данным, российские военные выпустили по Киеву ракет – среди них "Кинжал" и "Искандер".