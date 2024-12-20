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СМИ: ростовский анархист Роман Шведов, приговоренный к 16 годам заключения, покончил с собой в СИЗО

Судебные решения
Россия
время публикации: 20 декабря 2024 г., 08:33 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 08:40
СМИ: ростовский анархист Роман Шведов, приговоренный к 16 годам заключения, покончил с собой в СИЗО
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Житель Ростова-на-Дону, анархист Роман Шведов, приговоренный 19 декабря к 16 годам заключения, режима найден мертвым в одиночной камере СИЗО-1 Ростова-на-Дону, сообщает телеграм-канал RusNews. Суд по публикации SHOT, Шведов повесился на простынях.

Столь суровый приговор Шведов получил за то, что, как утверждало следствие, он бросил бутылку с зажигательной смесью в администрацию Зимниковского района Ростова-на-Дону, "выражая несогласие с проведением СВО". Сначала его обвиняли по статье о хулиганстве, но затем ужесточили ее до совершения теракта. 4 года Шведов должен был провести в тюрьме и еще 12 – в колонии строгого режима.

На суде свидетели происшествия говорили о том, что действия обвиняемого не имели серьезных последствий и не повлияли на работу администрацию Зимниковского района Ростова-на-Дону.

Мир
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