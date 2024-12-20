СМИ: ростовский анархист Роман Шведов, приговоренный к 16 годам заключения, покончил с собой в СИЗО

Житель Ростова-на-Дону, анархист Роман Шведов, приговоренный 19 декабря к 16 годам заключения, режима найден мертвым в одиночной камере СИЗО-1 Ростова-на-Дону, сообщает телеграм-канал RusNews. Суд по публикации SHOT, Шведов повесился на простынях.

Столь суровый приговор Шведов получил за то, что, как утверждало следствие, он бросил бутылку с зажигательной смесью в администрацию Зимниковского района Ростова-на-Дону, "выражая несогласие с проведением СВО". Сначала его обвиняли по статье о хулиганстве, но затем ужесточили ее до совершения теракта. 4 года Шведов должен был провести в тюрьме и еще 12 – в колонии строгого режима.

На суде свидетели происшествия говорили о том, что действия обвиняемого не имели серьезных последствий и не повлияли на работу администрацию Зимниковского района Ростова-на-Дону.