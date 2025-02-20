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Мир

В Аргентине будет объявлен национальный траур по Кфиру и Ариэлю Бибасам

время публикации: 20 февраля 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 11:02

Президент Аргентины Хавьер Милей намерен объявить национальный траур в связи с убийством ХАМАСом маленьких Кфира и Ариэля Бибасов, у которых есть как израильское, так и аргентинское гражданство. Их останки были переданы Израилю 20 февраля.

"Правительство сообщило мне, что ожидает результатов тестов ДНК. Когда об идентификации будет сообщено официально, будет объявлен национальный траур в их честь", – цитирует "Исраэль а-Йом" президента аргентинской комиссии по правам человека Сабрину Ахмече.

"Два аргентинских младенца погибли по вине террористов ХАМАСа. Надеюсь, теперь никто не скажет, что то, что происходит в Израиле и Газе, – не наше дело. Крепко обнимаю семью Бибас. Вся Аргентина сегодня с вами", – добавила Ахмече.

Мир
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