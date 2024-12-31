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Суд выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи по делу о мятеже

Корея
время публикации: 31 декабря 2024 г., 09:13 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 09:18
Суд выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи по делу о мятеже
AP Photo/Lee Jin-man

Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест отстраненного от власти президента Республики Корея Юн Сок Еля по делу о введении военного положения и попытке мятежа.

3 декабря Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.

"Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение", – заявлял он. Позже президент принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения и выразил готовность понести наказание.

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