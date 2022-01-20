The Jerusalem Post: Путин отверг посредничество Беннета по Украине

Газета The Jerusalem Post цитирует израильский источник, подтверждающий информацию о том, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил президенту России Владимиру Путину провести в Израиле встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник рассказал, что, накануне поездки Беннета в Сочи в октябре 2021 года, к нему с просьбой прозондировать такую возможность обратилась украинская сторона – на том основании, что у Израиля хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

В ходе переговоров Беннет предложил Путину провести в Иерусалиме саммит, цель которого – снизить напряженность. Российский лидер сказал, что не заинтересован в этом, и израильский премьер-министр не стал развивать тему.

Первым об израильском посредничестве сообщил журналист сайта Walla Барак Равид. Канцелярия главы правительства отказалась комментировать эту публикацию.

Добавим, что 19 января официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что глава государства обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением провести в Турции переговоры.