Трамп прибыл в Белый дом для встречи с Байденом перед инаугурацией

Избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Белый дом, на традиционное утреннее чаепитие с Джо Байденом и его женой Джилл. Затем Трамп будет приведен к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов.

Оттуда Трамп и Байден с супругами отправятся на Капитолийский холм.

В связи с морозной погодой церемония перенесена с площади перед Капитолием внутрь здания Конгресса США – в ротонду. В последний раз инаугурация здесь проводилась в 1985 году, когда президентскую присягу во второй раз принимал Рональд Рейган. Причиной тогда также стали погодные условия.

В связи с переносом церемонии число почетных гостей будет ограничено. Среди них будут бывшие президенты Билл Клинтон с супругой Хиллари, Джордж Буш-младший с супругой Лорой, а также Барак Обама. Насколько известно, бывшая первая леди Мишель Обама на церемонию не приедет. В зале будут находиться и дети Дональда Трампа.

В 12:00 по местному времени Трамп принесет присягу на Библии в качестве 47-го президента США. Артиллерийский салют ознаменует истечение президентских полномочий Джо Байдена. Затем новый глава государства выступит с инаугурационной речью, в которой изложит программу своей деятельности.

В церемонии примут участие и исполнители: группа Village People, Кид Рок, Кэрри Андервуд, Нелли, Ли Гринвуд. Традиционный парад от Капитолия к Белому дому из-за непогоды заменен на проход внутри ротонды.

Затем Трамп прибудет в Белый дом в качестве президента и примет участие в инаугурационном обеде с участием бывших президентов и членов инаугурационного комитета. В Овальном кабинете на столе его будет ждать письмо, оставленное предшественником – это тоже традиция.

Ожидается, что уже в первые часы президентства Трамп подпишет десятки указов, определяющих политику новой администрации. Америку ждет изменение политики в таких областях как иммиграция, энергетика. Будет создан Департамент эффективности правительства, которое возглавят миллиардеры Илон Маск и Вивек Рамасвами.

Вечером в Белом доме пройдут балы в честь торжественного дня.