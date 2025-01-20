Первый день президентства Трампа: "Железный купол" и другие инициативы

В первый день после инаугурации президент США Дональд Трамп намерен подписать около 100 указов, значительная часть которых будет направлена на пересмотр политики его предшественника Джо Байдена.

"Одним взмахом пера я аннулирую десятки разрушительных и радикальных указов, отменю действия администрации Байдена. Через сутки они потеряют значение", – заявил Трамп, выступая вечером 19 января на ужине с донорами и влиятельными республиканцами.

Один из центральных пунктов его программы – ограничение иммиграции. По словам представителей Трампа, планируется самая массовая в истории депортация нелегальных мигрантов. Президент е намерен аннулировать закон, предоставляющий гражданство тем, кто родился в США.

В области энергетики новый президент намерен выйти из соглашений, ограничивающих эмиссию. Планируется отмена законов, защищающих многообразие. Предполагается, что Трамп подпишет помилования участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Потребуется определить полномочия и структуру нового Департамента эффективности правительства, которое возглавят миллиардеры Илон Маск и Вивек Рамасвами. Предполагается, что департамент займется массовыми увольнениями государственных служащих.

Как отмечает BBC, Трамп также поручит военным создание новой системы противоракетной обороны, которую он назвал "Железным куполом". Еще один проект будущей администрации – доведение до конца расследования убийства президента Джона Кеннеди.