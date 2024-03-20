Премьер-министр Ирландии подал в отставку

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил 21 марта, что принял решение уйти в отставку. Решение, ставшее неожиданным, СМИ называют настоящим политическим землетрясением.

"Я горжусь тем, что удалось укрепить в Ирландии равенство, сделать ее более современной. Нам удалось снизить стоимость жизни, повысить международный авторитет страны. Но лидер должен знать, когда пришло время передать эстафету дальше", – заявил глава правительства.

Он сообщил, что покидает также пост председателя партии Фине Гэл, однако останется депутатом ирландского парламента от округа Западный Дублин. Политик признал, что решение далось ему нелегко и стало результатом размышлений и духовных поисков.

Вардакар – сын эмигранта из Индии и первый открытый гей, возглавивший правительство Ирландии. На посту главы правительства Варадкар провел две каденции. На время его правления пришлись переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза и пандемия коронавируса.

В начале марта граждане Ирландии отвергли предложение о введении в конституцию поправок, касающихся нового определения семьи и обязанностей, которые в семье ложатся на женщину. Референдум стал серьезным поражением политика.

Напомним, что в ноябре 2023 года Лео Варадкар опубликовал в социальной сети Х заявлением, согласно которому вернувшаяся из плена ХАМАСа девятилетняя Эмили Ханд сначала "пропала", а потом "нашлась". Это заявление вызвало в Израиля возмущение.