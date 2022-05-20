Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 86-й день войны

Министерство обороны РФ 20 мая представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 86-й день, называют "военной спецоперацией".

В начале отчета минобороны РФ вновь упоминаются "высокоточные ракеты". Российская сторона утверждает, что наносит точные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, отрицая очевидные факты: зачастую российские ракеты падают на гражданские объекты и жилые дома.

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"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего в населенных пунктах Бахмут, Берестовое, Соледар, Покровское, Константиновка и Масляковка Донецкой Народной Республики. Кроме того, уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники. Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районах населенного пункта Чугуев Харьковской области. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок, Чернобаевка, Лазурное Херсонской области, Граково, Малые Проходы, Новая Гнилица, Чкаловское Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»", – заявляет минобороны РФ.

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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3039 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Впрочем, и Пентагон, и независимые военные эксперты заявляют, что на сегодняшний день у Украины больше оружия, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран. Помимо прочего, Турция, как сообщает Conflict Intelligence Team (CIT), осуществила дополнительные поставки в Украину ударных БПЛА "Байрактар-ТБ2". Эксперты сходятся во мнении, что и российская, и украинская сторона завышают потери противника.

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Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.

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Отметим, что об эвакуации пленных с "Азовстали" в Мариуполе минобороны РФ сегодня не упоминает. Хотя об этом говорилось в выступлении министра обороны РФ Сергея Шойгу сегодня утром на заседании в Национальном центре управления обороной.