Госсекретарь США выразил сомнения в легитимности и непредвзятости МУС в отношении Израиля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил сомнение в "легитимности и непредвзятости" расследования Международного уголовного суда, которое привело к запросу на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Израиля Йоава Галанта.

По словам Блинкена, прокурор МУС Карим Хан должен был посетить Израиль на следующей неделе, чтобы обсудить расследование и ознакомиться с точкой зрения израильского правительства, в понедельник, 20 мая, представители МУС должны были вылететь в Израиль, чтобы организовать визит Хана. Израиль был проинформирован о том, что делегация не вылетела, примерно в то время, когда Карим Хан в интервью CNN сообщил о своем решении.

"Это и другие обстоятельства ставят под сомнение легитимность и непредвзятость расследования", – заявил госсекретарь США, добавив: США считают, что МУС не обладает юрисдикцией в этом вопросе.

Энтони Блинкен заявил, что США "решительно отвергают" запрос МУС на выдачу ордеров на арест израильских лидеров вместе с лидерами ХАМАСа. По его словам, это ставит под угрозу продолжающиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволит освободить заложников и увеличить объемы гуманитарной помощи жителям Газы.