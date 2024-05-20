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По просьбе России заседание СБ ООН началось с минуты молчания в память о президенте Ирана

время публикации: 20 мая 2024 г., 19:10 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 19:45
По просьбе Росси заседание СБ ООН началось с минуты молчания в память о президенте Ирана
AP Photo/Julie Jacobson

Заседание Совета безопасности ООН началось с минуты молчания в память о президенте Ирана Эбрагиме Раисе, министре иностранных дел Ирана Хосейне Амире Абдоллахияне и еще шести человек, погибших в результате крушения вертолета 19 мая.

Минута молчания проводилась по инициативе России, Китая и Алжира.

Сегодняшнее заседание СБ ООН посвящено предотвращению гонки вооружений в космосе.

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