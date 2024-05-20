По просьбе России заседание СБ ООН началось с минуты молчания в память о президенте Ирана
время публикации: 20 мая 2024 г., 19:10 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 19:45
Заседание Совета безопасности ООН началось с минуты молчания в память о президенте Ирана Эбрагиме Раисе, министре иностранных дел Ирана Хосейне Амире Абдоллахияне и еще шести человек, погибших в результате крушения вертолета 19 мая.
Минута молчания проводилась по инициативе России, Китая и Алжира.
Сегодняшнее заседание СБ ООН посвящено предотвращению гонки вооружений в космосе.
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