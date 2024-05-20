По просьбе России заседание СБ ООН началось с минуты молчания в память о президенте Ирана

Заседание Совета безопасности ООН началось с минуты молчания в память о президенте Ирана Эбрагиме Раисе, министре иностранных дел Ирана Хосейне Амире Абдоллахияне и еще шести человек, погибших в результате крушения вертолета 19 мая.

Минута молчания проводилась по инициативе России, Китая и Алжира.

Сегодняшнее заседание СБ ООН посвящено предотвращению гонки вооружений в космосе.