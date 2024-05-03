2-й Западный окружной военный суд продлил до 22 октября арест режиссеру Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по "делу об оправдании терроризма", сообщает "Медуза".

Ранее суды общей юрисдикции, которые с момента ареста Беркович и Петрийчук рассматривали их меру пресечения, продлевали арест каждый раз на два месяца.

На заседании Женя Беркович выступила с речью, в которой рассказала о состоянии своих двух приемных дочерей, уже год живущих без нее.

"Я прошу вас, пожалуйста, примите во внимание обстоятельства, касающиеся людей больных, людей с инвалидностью, переживших тяжелейший травматический опыт – в том числе физическое насилие, неоднократные перемещения из одной семьи в другую, из одного учреждения в другое. Они просто ни в чем не виноваты, они ни в чем не обвиняются, а страдают они гораздо тяжелее", – сказала она.

Светлана Петрийчук также попросила отпустить ее из-под ареста, добавив, что не может изменить пьесу, сценарий которой был написан шесть лет назад. "Я не могу переписать ее заново, ваша честь, я не могу поставить спектакль, который с 2021 года уже не идет. Мы не можем больше сделать вообще ничего. И, ваша честь, я не могу и никогда не собиралась препятствовать правосудию", – сказала Петрийчук в своем обращении к суду.

Беркович и Петрийчук были на заседании по видеосвязи из СИЗО. В зал, где проходило заседание, пустили адвокатов и шестерых близких, для остальных слушателей и журналистов организовали трансляцию в другом зале.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об "оправдании терроризма" (часть 2 статьи 205.2 УК).

Ранее в квартире Беркович, а также в квартирах ее близких в Москве и в Санкт-Петербурге были проведены обыски.

Уголовное дело возбуждено в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол", поставленным несколько лет назад и удостоенным российской театральной премии "Золотая маска". В этом спектакле рассказывались истории девушек, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток к виртуальным "женихам", оказываясь в пекле террористических войн.