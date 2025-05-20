x
20 мая 2025
|
последняя новость: 17:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 мая 2025
|
20 мая 2025
|
последняя новость: 17:53
20 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Основатель "Русагро" Мошкович стал в РФ фигурантом дела о даче особо крупной взятки

Россия
Судебные решения
время публикации: 20 мая 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 17:32
Основатель "Русагро" Мошкович стал в РФ фигурантом дела о даче особо крупной взятки
Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

В отношении основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича, арестованного в РФ по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело о даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), пишет "Интерфакс" со ссылкой на следователя.

Следствие ходатайствует о продлении срока ареста Мошковичу, а также бывшему генеральному директору "Русагро" Максиму Басову до 25 августа 2025 года.

27 марта Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича по делу о хищениях. Согласно решению судьи Алеси Менделеевой, предприниматель останется под стражей до 25 мая 2025 года. Теперь, в связи с возбуждением нового дела, арест может быть продлен.

В марте в ходатайстве следствия утверждалось, что, находясь на свободе, Мошкович может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей. Также отмечалось, что у бизнесмена есть израильского гражданство, и он может скрыться туда на частном самолете, находящимся в его распоряжении.

Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Он не признает вину. Дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты", а ущерб оценивается в миллиард рублей.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 марта 2025

Суд арестовал основателя "Русагро", следствие заявило, что Мошкович может улететь в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 марта 2025

В Москве задержан основатель "Русагро" Вадим Мошкович