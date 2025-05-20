Парламент Венгрии принял закон о выходе из Международного уголовного суда
время публикации: 20 мая 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 11:22
Парламент Венгрии утвердил закон о начале процесса выхода из Международного уголовного суда. Процедура займет около года. 3 апреля о выходе из МУС сообщило венгерское правительство.
Объявление о выходе из Римского статута о МУС было сделано главой канцелярии премьер-министра Венгрии Гергеем Гуйяшем в день визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, на арест которого суд выдал ордер.
Согласно сообщениям СМИ, спустя несколько часов после прибытия Нетаниягу в Будапешт Международный уголовный суд отправил правительству Венгрии запрос на его арест. В документе, отправленном МУС, были подробно изложены основания для ареста, а также указывалось на необходимость не предавать огласке процесс задержания.
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