x
20 мая 2025
|
последняя новость: 11:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 мая 2025
|
20 мая 2025
|
последняя новость: 11:50
20 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Парламент Венгрии принял закон о выходе из Международного уголовного суда

МУС
Венгрия
время публикации: 20 мая 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 11:22
Парламент Венгрии принял закон о выходе из Международного уголовного суда
AP Photo/Denes Erdos

Парламент Венгрии утвердил закон о начале процесса выхода из Международного уголовного суда. Процедура займет около года. 3 апреля о выходе из МУС сообщило венгерское правительство.

Объявление о выходе из Римского статута о МУС было сделано главой канцелярии премьер-министра Венгрии Гергеем Гуйяшем в день визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, на арест которого суд выдал ордер.

Согласно сообщениям СМИ, спустя несколько часов после прибытия Нетаниягу в Будапешт Международный уголовный суд отправил правительству Венгрии запрос на его арест. В документе, отправленном МУС, были подробно изложены основания для ареста, а также указывалось на необходимость не предавать огласке процесс задержания.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 апреля 2025

МУС потребовал от Венгрии объяснений, почему Нетаниягу не арестовали
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 апреля 2025

Во время визита Нетаниягу в Будапешт МУС потребовал от правительства Венгрии его арестовать
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 апреля 2025

МУС готовится выдать дополнительные ордера на арест израильских чиновников