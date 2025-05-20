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Мир

Папа Лев XIV: "У христиан особое отношение к евреям"

Ватикан
Иудаика
время публикации: 20 мая 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 10:30

Папа Римский Лев XIV провел в Ватикане аудиенцию для религиозных лидеров. Среди них были раввины и представители еврейских организаций. В выступлении на встрече понтифик коснулся и отношений христианства с иудаизмом.

"Из-за еврейских корней христианства у всех христиан особое отношение к иудаизму. Теологический диалог между христианами и евреями важен для меня и близок моему сердцу. Даже в нынешние тяжелые времена конфликтов и недопонимания, наш диалог должен продолжиться", – сказал он.

Предшественник нынешнего главы католической церкви Папа Франциск занимал позицию в поддержку палестинцев, обвиняя Израиль в геноциде и требуя возобновить поставки в сектор Газы. Широкий резонанс вызвал установленный в Ватикане рождественский вертеп, на котором младенец Иисус лежал на куфие – палестинском национальном платке.

У нынешнего понтифика, судя по всему, нет сомнений в еврейских корнях Иисуса. Также отметим, что на первой мессе, отслуженной Львом XIV после избрания, он призвал к прекращению огня в секторе Газы и к освобождению израильских заложников.

Мир
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