Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1001-й день войны

Министерство обороны РФ 20 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1001-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой и 22-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Борщевая, Черноглазовка и Волчанск Харьковской области. Отражена контратака 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 105 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая машина пехоты, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 44-й, 60-й, 63-й, 66-й, 67-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 119-й бригады теробороны и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Петропавловка, Зеленый Гай, Изюмское, Новоегоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, Торское, Ивановка Донецкой Народной Республики и Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражены пять контратак формирований 3-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 46-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зализнянское, Николаевка, Анновка, Часов Яр, Улаклы, Миньковка, Сухие Ялы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", четыре пикапа, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и пять складов боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены 12 контратак формирований 23-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерской бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу "Мста-Б". Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 120-й, 128-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две 155-мм гаубицы М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожен склад военно-технического имущества. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36400 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19397 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18248 орудий полевой артиллерии и минометов, 28541 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 77140 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).