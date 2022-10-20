Генштаб ВСУ: иранцы готовят россиян к применению БПЛА-камикадзе Arash-2, которыми угрожали Израилю

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщает, что руководство Ирана и РФ согласовало отправку в Россию советников и инструкторов для применения ударных БПЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся в наличии дронов-камикадзе Shahed-136 и "перспективных" дронов-камикадзе Arash-2.

Следует ли Израилю оказывать военную помощь Украине? Итоги опроса NEWSru.co.il

Если о барражирующих боеприпасах Shahed-136, прозванных в соцсетях "шайтан-мопедами" за характерный звук мотора, в течение последних полутора месяцев было множество публикаций, то про Arash-2 многие забыли. Между тем, именно на эти беспилотники режим аятолл делает основную ставку, когда речь идет о войне с Израилем.

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В сентябре командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари в интервью иранскому государственному телевидению, рассказывая об итогах учений "Эктедар-1401", заявил, что иранская армия готова применить БПЛА-камикадзе Arash-2 для нанесения ударов по Хайфе и Тель-Авиву. Хейдари утверждал, что Arash-2 на проведенных недавно учениях зарекомендовал себя как беспилотник, способный точно поражать заданные цели, сравнив его показатели точности и дальности с ракетой Fateh-360. "Мы ждем приказа применить Arash-2 для атаки на Хайфу и на Тель-Авив", – говорил тогда командующий сухопутными войсками Ирана.

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БПЛА-камикадзе Arash-2 впервые были представлены на учениях в 2019 году, уже тогда иранцы заявляли, что эти беспилотники способны преодолеть до 2000 км. В настоящее время утверждается, что новое поколение беспилотников Arash может преодолевать расстояние более 2000 км. В Тегеране Arash-2 называют "самым дальнобойным дроном-камикадзе в мире". Отмечается также, что Arash-2 способен обнаруживать и атаковать радары системы ПВО противника.

Во многих публикациях говорилось, что Shahed-136 способен преодолевать расстояние до 2500 км. Но в условиях реальной войны в Украине и Йемене на сегодняшний день Shahed-136 пока пролетали не более 400-500 км.

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БПЛА Arash-2 до сих пор не применялись в условиях реальных боевых действий. Применение их на войне против Украины дает иранцам возможности проверить, насколько эффективны эти беспилотники для нанесения ударов по целям на больших расстояниях.

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На данном этапе очевидно, что БПЛА Shahed-136 малоэффективны даже в условиях, когда им противостоит слабая система ПВО.