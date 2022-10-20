Генштаб ВСУ: иранцы готовят россиян к применению БПЛА-камикадзе Arash-2, которыми угрожали Израилю
Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщает, что руководство Ирана и РФ согласовало отправку в Россию советников и инструкторов для применения ударных БПЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся в наличии дронов-камикадзе Shahed-136 и "перспективных" дронов-камикадзе Arash-2.
Следует ли Израилю оказывать военную помощь Украине? Итоги опроса NEWSru.co.il
Если о барражирующих боеприпасах Shahed-136, прозванных в соцсетях "шайтан-мопедами" за характерный звук мотора, в течение последних полутора месяцев было множество публикаций, то про Arash-2 многие забыли. Между тем, именно на эти беспилотники режим аятолл делает основную ставку, когда речь идет о войне с Израилем.
В сентябре командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари в интервью иранскому государственному телевидению, рассказывая об итогах учений "Эктедар-1401", заявил, что иранская армия готова применить БПЛА-камикадзе Arash-2 для нанесения ударов по Хайфе и Тель-Авиву. Хейдари утверждал, что Arash-2 на проведенных недавно учениях зарекомендовал себя как беспилотник, способный точно поражать заданные цели, сравнив его показатели точности и дальности с ракетой Fateh-360. "Мы ждем приказа применить Arash-2 для атаки на Хайфу и на Тель-Авив", – говорил тогда командующий сухопутными войсками Ирана.
БПЛА-камикадзе Arash-2 впервые были представлены на учениях в 2019 году, уже тогда иранцы заявляли, что эти беспилотники способны преодолеть до 2000 км. В настоящее время утверждается, что новое поколение беспилотников Arash может преодолевать расстояние более 2000 км. В Тегеране Arash-2 называют "самым дальнобойным дроном-камикадзе в мире". Отмечается также, что Arash-2 способен обнаруживать и атаковать радары системы ПВО противника.
Во многих публикациях говорилось, что Shahed-136 способен преодолевать расстояние до 2500 км. Но в условиях реальной войны в Украине и Йемене на сегодняшний день Shahed-136 пока пролетали не более 400-500 км.
БПЛА Arash-2 до сих пор не применялись в условиях реальных боевых действий. Применение их на войне против Украины дает иранцам возможности проверить, насколько эффективны эти беспилотники для нанесения ударов по целям на больших расстояниях.
На данном этапе очевидно, что БПЛА Shahed-136 малоэффективны даже в условиях, когда им противостоит слабая система ПВО.
Аятолла Хаменеи: наши беспилотники теперь называют грозными
NYT: офицеры КСИР обучают в Крыму российских военных применению иранских беспилотников
Подоляк: "Иран несет ответственность за убийства украинцев"
Иранский генерал заявил о готовности применить БПЛА-камикадзе "Араш-2" для ударов по Хайфе и Тель-Авиву