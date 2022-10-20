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    В мире

    Генштаб ВСУ: иранцы готовят россиян к применению БПЛА-камикадзе Arash-2, которыми угрожали Израилю

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    БПЛА-камикадзе Arash-2
    Iranian Army via AP     БПЛА-камикадзе Arash-2
    Iranian Army via AP     БПЛА-камикадзе Arash-2
    Iranian Army via AP

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщает, что руководство Ирана и РФ согласовало отправку в Россию советников и инструкторов для применения ударных БПЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся в наличии дронов-камикадзе Shahed-136 и "перспективных" дронов-камикадзе Arash-2.

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    Если о барражирующих боеприпасах Shahed-136, прозванных в соцсетях "шайтан-мопедами" за характерный звук мотора, в течение последних полутора месяцев было множество публикаций, то про Arash-2 многие забыли. Между тем, именно на эти беспилотники режим аятолл делает основную ставку, когда речь идет о войне с Израилем.

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    В сентябре командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари в интервью иранскому государственному телевидению, рассказывая об итогах учений "Эктедар-1401", заявил, что иранская армия готова применить БПЛА-камикадзе Arash-2 для нанесения ударов по Хайфе и Тель-Авиву. Хейдари утверждал, что Arash-2 на проведенных недавно учениях зарекомендовал себя как беспилотник, способный точно поражать заданные цели, сравнив его показатели точности и дальности с ракетой Fateh-360. "Мы ждем приказа применить Arash-2 для атаки на Хайфу и на Тель-Авив", – говорил тогда командующий сухопутными войсками Ирана.

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    БПЛА-камикадзе Arash-2 впервые были представлены на учениях в 2019 году, уже тогда иранцы заявляли, что эти беспилотники способны преодолеть до 2000 км. В настоящее время утверждается, что новое поколение беспилотников Arash может преодолевать расстояние более 2000 км. В Тегеране Arash-2 называют "самым дальнобойным дроном-камикадзе в мире". Отмечается также, что Arash-2 способен обнаруживать и атаковать радары системы ПВО противника.

    Во многих публикациях говорилось, что Shahed-136 способен преодолевать расстояние до 2500 км. Но в условиях реальной войны в Украине и Йемене на сегодняшний день Shahed-136 пока пролетали не более 400-500 км.

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    БПЛА Arash-2 до сих пор не применялись в условиях реальных боевых действий. Применение их на войне против Украины дает иранцам возможности проверить, насколько эффективны эти беспилотники для нанесения ударов по целям на больших расстояниях.

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    На данном этапе очевидно, что БПЛА Shahed-136 малоэффективны даже в условиях, когда им противостоит слабая система ПВО.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 Октября 2022
    Аятолла Хаменеи: наши беспилотники теперь называют грозными
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 Октября 2022
    NYT: офицеры КСИР обучают в Крыму российских военных применению иранских беспилотников
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 Октября 2022
    Подоляк: "Иран несет ответственность за убийства украинцев"
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 Сентября 2022
    Иранский генерал заявил о готовности применить БПЛА-камикадзе "Араш-2" для ударов по Хайфе и Тель-Авиву
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