Минобороны РФ объявило, что за сутки поражено более 1000 военных объектов Украины, но не сообщает о взятии Мариуполя

Министерство обороны РФ утром 21 апреля представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну называют "военной спецоперацией".

"Подразделения российских Вооруженных Сил и Народной Милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка. Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесены удары по 1001-му военному объекту Украины. Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, а 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники... Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов... Также, в районе Донецкое в воздухе сбита украинская тактическая ракета "Точка-У"", – заявляет минобороны РФ.

Примечательно, что в отчете минобороны РФ ничего не сказано об установлении контроля над Мариуполем, хотя сегодня утром министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 511 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2410 танков и других боевых бронированных машин, 262 установки реактивных систем залпового огня, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2259 единицы специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям российского минобороны, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Самолетов сбито больше, чем было у ВВС Украины до войны (впрочем, Пентагон заявляет, что сегодня у Украины больше самолетов больше, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран). Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.