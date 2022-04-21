Шойгу доложил Путину об "освобождении" Мариуполя

Утром в четверг, 21 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя".

"Вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой народной республики освобожден Муриуполь. Остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне", – доложил Шойгу Путину.

В ответ Путин заявил, что запрещает российским военным штурмовать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, но приказал заблокировать его так, "чтобы муха не пролетела". Шойгу заявил, что для завершения действий российских военных на заводе "Азовсталь" требуется до четырех дней.

Руководитель администрации главы ДНР Алексей Никаноров заявил, в свою очередь, что для блокирования "Азовстали" потребуется подкрепление.

Таким образом, по состоянию на утро 21 апреля вооруженным силам РФ и ДНР, несмотря на применение сверхтяжелых бомб, не удалось подавить сопротивление украинских вооруженных сил на заводе "Азовсталь".

Как заявляли ранее представители руководства городской администрации Мариуполя, жертвами действий российских и пророссийских сил в городе стали десятки тысяч мирных граждан. Власти РФ эту информацию игнорируют, продолжая заявлять о гибели гражданских лиц в Мариуполе в результате действий украинских "националистов".