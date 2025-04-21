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Названы причины смерти Папы Франциска: инсульт и остановка сердца

время публикации: 21 апреля 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 22:28
Названы причины смерти Папы Франциска: инсульт и остановка сердца
AP Photo/Gustavo Garello

Глава управления здравоохранения и гигиены Ватикана доктор Андреа Арканджели выступил с официальным заявлением о причинах смерти главы католической церкви Папы Франциска, который скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни.

Согласно документу, понтифик перенес инсульт, который повлек за собой кому и остановку сердца. Смерть была подтверждена электрокардиограммой. В заявлении упоминаются и другие болезни, от которых страдал Франциск: заболевания дыхательной системы, повышенное давление, диабет.

Итальянские СМИ предполагают, что похороны Папы Римского пройдут 26 апреля. Согласно традиции, понтифика должны похоронить в промежуток между четвертым и шестым днем после его смерти. Согласно завещанию, Франциск должен быть предан земле не в Ватикане, а в церкви Санта-Мария-Маджоре.

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