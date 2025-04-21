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Ближний Восток

ХАМАС о Папе Франциске: "Один из самых громких голосов, осуждавших геноцид"

ХАМАС
время публикации: 21 апреля 2025 г., 13:19 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 13:28
ХАМАС о Папе Франциске: "Один из самых громких голосов, осуждавших геноцид"
AP Photo/Ariel Schalit

Палестинская террористическая группировка ХАМАС выразила глубокие соболезнования католической церкви в связи со смертью Папы Римского Франциска. Террористы отмечают, что он посвятил жизнь отстаиванию гуманистических и религиозных ценностей.

"Папа выступал за межконфессиональный диалог, призывая к миру между народами, отвергал ненависть и расизм. Он последовательно выступал против войн и агрессии и был один из самых громких религиозных голосов, осуждавших военные преступления геноцид против палестинцев в секторе Газы", – говорится в заявлении.

"ХАМАС высоко ценит его этические и гуманитарные убеждения. Мы подчеркиваем важность объединения усилий тех, кто несет божественное послание, и тех, кто руководствуется собственной совестью в противостоянии несправедливости и колониализму, в стремлении к свободе, справедливости и утверждении прав преследуемых", – добавляет группировка.

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