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Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 42 из 96 российских беспилотников

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 21 апреля 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 09:18
Генштаб ВСУ: сбиты 42 из 96 российских беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 21 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 96 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также крылатую ракету "Оникс" и две противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Украинские ПВО перехватили 42 беспилотника, запущенные российскими военными. Еще 47 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

Ракеты перехвачены не были.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Мир
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