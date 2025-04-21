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Мир

Закончилось "пасхальное перемирие", объявленное Россией

Война в Украине
Война в России
время публикации: 21 апреля 2025 г., 00:05 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 00:05
Закончилось "пасхальное перемирие", объявленное Россией
AP Photo/Andrii Marienko

Закончилось "пасхальное перемирие", объявленное Россией

21 апреля в 00:00 истек срок действия "пасхального перемирия", объявленного Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал ТАСС, что президент РФ не давал команды о продлении перемирия.

О приостановке боевых действий Владимир Путин объявил 19 апреля на встрече с начальником Генштаба генералом Валерием Герасимовым. Оно действовало около 30 часов. В Генштабе РФ утверждают, что российские военные строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах. При этом украинская сторона заявляет, что только за первые шесть часов после вступления в силу режима прекращения огня армия РФ совершила 387 обстрелов и 19 штурмов, 290 раз применялись беспилотники.

Россия также утверждает, что были зафиксированы нарушения со стороны Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале написала, что украинская армия использовала для нанесения ударов американские HIMARS.

Мир
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