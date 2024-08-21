x
21 августа 2024
|
последняя новость: 07:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2024
|
21 августа 2024
|
последняя новость: 07:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Маск провел "опрос миллионов" в соцсети Х: подавляющее большинство за Трампа

время публикации: 21 августа 2024 г., 05:30 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 05:41
Маск провел "опрос миллионов" в соцсети Х: подавляющее большинство за Трампа
AP

На фоне опросов общественного мнения в США, публикуемым ведущими СМИ, согласно которым у кандидатов в президенты Камалы Харрис (Демократическая партия) и Дональда Трампа (Республиканская партия) примерно равные шансы на победу на выборах, владелец соцсети X Илон Маск провел опрос на своей странице в принадлежащей ему социальной сети.

Вопрос был сформулирован так: "Поскольку многие спрашивали, вот вам суперненаучный опрос… За кого вы проголосуете?" Более 77% заявили, что проголосуют за Трампа, и менее 23% – что проголосуют за Харрис. В опросе приняли участие более 2 млн человек.

Разумеется, опрос, проводимый Маском, не является строгим исследованием, в том числе потому, что в нем может принять участие кто угодно – не обязательно гражданин США, имеющий право голоса. Маск это понимает и пишет об этом в формулировке вопроса.

Илон Маск в последнее время активно поддерживает Дональда Трампа.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 августа 2024

Интервью Маска с Трампом. Экс-президент заверил, что при нем не случились бы войны в Украине и Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июля 2024

Маск будет жертвовать 45 млн долларов в месяц избирательной кампании Трампа