Маск провел "опрос миллионов" в соцсети Х: подавляющее большинство за Трампа

На фоне опросов общественного мнения в США, публикуемым ведущими СМИ, согласно которым у кандидатов в президенты Камалы Харрис (Демократическая партия) и Дональда Трампа (Республиканская партия) примерно равные шансы на победу на выборах, владелец соцсети X Илон Маск провел опрос на своей странице в принадлежащей ему социальной сети.

Вопрос был сформулирован так: "Поскольку многие спрашивали, вот вам суперненаучный опрос… За кого вы проголосуете?" Более 77% заявили, что проголосуют за Трампа, и менее 23% – что проголосуют за Харрис. В опросе приняли участие более 2 млн человек.

Разумеется, опрос, проводимый Маском, не является строгим исследованием, в том числе потому, что в нем может принять участие кто угодно – не обязательно гражданин США, имеющий право голоса. Маск это понимает и пишет об этом в формулировке вопроса.

Илон Маск в последнее время активно поддерживает Дональда Трампа.