Антисемитизм в немецком языке

В связи с тем, что в немецком языке есть множество слов и понятий, которые были заимствованы из идиша, но зачастую употребляются в ином, иногда негативном значении, издание Deutsche Welle рассказывает, на что нужно обращать внимание, чтобы распознать антисемитизм в языке.

Немецкий публицист и юрист Ронен Штайнке в 2020 году издал книгу, которая рассказывает о заимствованных понятиях из идиша, прижившихся в немецком языке.

При этом Ронен Штайнке обращает внимание на то, что слова, заимствованные из идиша, в немецком часто употребляются в перевернутом и негативном значении.

Как объясняет Штайнке, если заимствование слов сопровождается негативным подтекстом, это говорит о том, какое представление было распространено о носителях языка, из которого заимствовали.

"Язык формирует наше представление друг о друге", - уверен Штайнке. Например, понятие "Mischpoke" в идише обозначает просто семью. В немецком же языке так говорят о неприятных людях. "Ische" - это на идише просто женщина, а в немецком это понятие приобрело дурную славу.

Штайнке приводит и другие примеры. "Schachern" - в идише означает "торговать", "зарабатывать деньги". В немецком этот глагол употребляют, когда хотят подчеркнуть, что деньги зарабатываются нечестным путем. Или "mauscheln": кто-то пытается выторговать для себя лучшие условия в тайне от других.

Книга Штайнке называется "Antisemitismus in der Sprache: Warum es auf die Wortwahl ankommt" (на русский язык можно перевести как "Антисемитизм в языке: все дело в подборе слов").

Напомним, что в этом году в Германии отмечается Год 1700-летия еврейской жизни .

Публикуется в рамках информационного партнерства