Учитель заставил вашингтонских третьеклассников "играть в Холокост"

Учитель начальной школы имени Кэтрин Уоткинс в Вашингтоне был отстранен от работы после того, как заставил детей разыгрывать сценки, связанные с Холокостом. Департамент общественного образования округа Колумбия сообщил о начале расследования.

Преподаватель заявил: немцы разозлились на евреев потому, что они испортили рождество. Он заставил детей в возрасте 8-9 лет изображать рытье братских могил и расстрелы. Одного еврейского мальчика учитель назначил "Гитлером" и потребовал от него изобразить самоубийство в конце урока.

Родители узнали о происходящем практически сразу: им позвонили дети, многие из которых плакали и находились в состоянии шока. Директор школы МСкотт Беркович поспешил заявить, что действия учителя не являются частью учебного плана. Резко осудил происшедшее и отдел образования столицы.