По сообщению Bild, число погибших в результате теракта в Магдебурге возросло до четырех, среди них – ребенок. Эти данные пока официально не подтверждены.

Всего пострадали 205 человек. 41 из них в тяжелом состоянии, 86 з в состоянии средней тяжести, 78 получили легкие травмы.

Террорист арестован.

Судя по имеющимся данным, теракт совершил 50-летний Талеб аль-Абдулмохсен – выходец из Саудовской Аравии, врач. Он проживал в Бернбурге и работал психологом и психиатром в исправительном учреждении в клинике в Бернбурге. Иммигрировал в Германию в марте 2006 года, был признан беженцем в июле 2016 года и имеет вид на жительство в Германии.