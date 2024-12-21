Теракт в Магдебурге совершил саудовец, боровшийся с исламом и за права саудовских беженцев

По состоянию на утро 21 декабря, власти Германии сообщают об двух убитых и примерно 70 пострадавших в результате автомобильного теракта на рождественской ярмарке в городе Магдебург, осуществленного вечером 20 декабря. 15 пострадавших в тяжелом состоянии. При этом DW News сообщал об 11 убитых (официально это не подтверждено).

Террорист арестован.

Судя по имеющимся данным, теракт совершил 50-летний Талеб аль-Абдулмохсен – выходец из Саудовской Аравии, врач. Он проживал в Бернбурге и работал психологом и психиатром в исправительном учреждении в клинике в Бернбурге. Иммигрировал в Германию в марте 2006 года, был признан беженцем в июле 2016 года и имеет вид на жительство в Германии.

В 2019 году Талеб аль-Абдулмохсен в интервью Frankfurter Rundschau и Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал себя "самым агрессивным критиком ислама" и говорил, что "хорошего ислама не существует". В том же году в интервью Der Spiegel он рассказывал, как помогает саудовцам перебраться в Германию. Позже он критиковал власти ФРГ, заявляя: "Германия преследует саудовских просителей убежища внутри и за пределами Германии, чтобы разрушить их жизни". По его версии, предпочтения отдавались беженцам из Сирии. Также он утверждал, что "Германия хочет исламизировать Европу".

В мае 2024 года Талеб аль-Абдулмохсен написал в соцсетях: "Я действительно готовлюсь умереть в этом году. Причина: я добьюсь справедливости любой ценой. А немецкие власти препятствуют любому мирному пути к справедливости". За несколько минут до теракта он опубликовал еще несколько видео. В одном из них он сказал: "Сама полиция – преступники. В этом случае я считаю немецкую нацию, я считаю немецких граждан ответственными за то, что меня ждет".