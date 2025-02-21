В Германии задержан 18-летний чеченец, готовивший нападение на посольство Израиля в Берлине
время публикации: 21 февраля 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 18:34
Власти Германии сообщили о задержании 18-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке нападения на посольство Израиля в Берлине.
Как сообщает DW со ссылкой на Der Tagesspiegel, он был задержан в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта при попытке покинуть страну.
По информации газеты, речь идет о проживавшем в Потсдаме уроженце Чечни.