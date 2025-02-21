x
21 февраля 2025
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 февраля 2025
|
21 февраля 2025
|
последняя новость: 18:59
21 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минюст России обновил реестр "иностранных агентов"

Россия
время публикации: 21 февраля 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 18:59
Минюст России обновил реестр "иноагентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Минюст России обновил реестр "иностранных агентов". В реестр добавлены: журналистка, бывшая корреспондентка "Первого канала" Жанна Агалакова; журналист "Новой газеты Европа" Илья Азар; блогер Рустем Адагамов; украинский комик Антон Лирник; писательница Елизавета Александрова-Зорина.

По версии минюста РФ, все они выступали против российского вторжения в Украину, распространяли "недостоверную информацию" о решениях российских властей, а также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов "иностранных агентов".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 февраля 2025

Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналиста Валерия Панюшкина
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2025

Минюст РФ объявил "иноагентами" педагога Зицера, историка Раевского, ряд журналистов и блогеров