Умер поэт и эссеист Анатолий Найман

В ночь на пятницу, 21 января, в Москве в возрасте 85 лет умер Анатолий Найман – поэт, переводчик, эссеист, прозаик, мемуарист. Об этом сообщила Анна Наринская. Несколько дней назад она писала, что, когда ее отчим Анатолий Найман выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в Высшей школе экономики в Москве, у него случился обширный инсульт.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде в еврейской семье. Во время войны находился с родителями и младшим братом в эвакуации в Свердловске. Окончил 222-ю среднюю школу (бывшую Петришуле) в 1953 году и Ленинградский технологический институт в 1958 году, Высшие сценарные курсы в Москве. Никогда не был членом СП СССР. Член французского Пен-клуба с 1989 года. Стихи писал с 1954 года. Как переводчик поэзии печатался с 1959 года. В конце 1950-х – начале 1960-х в Ленинграде опубликовал под псевдонимом несколько рассказов и стихотворений. В СССР до 1989 года главным образом печатались его переводы. Был близким другом Йосифа Бродского. В 1959 году познакомился с Анной Ахматовой. С 1963 года – её соавтор по переводам Леопарди и литературный секретарь. Книга Наймана Рассказы о Анне Ахматовой (1989) стала событием позднесоветского времени. Был хорошо известен в самиздате (сборники стихов "Сентиментальный марш", поэмы "Стихи по частному поводу", "Сентябрьская поэма"). Автор многочисленных переводов из средневековой французской и провансальской поэзии ("Роман о Лисе", трубадуры, труверы и пр.). В 1970 году написал стихи к песням детского фильма "Удивительный мальчик" (реж. Александр Орлов), которые исполнила Алла Пугачёва. В последние годы жил и работал в Москве.