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Мир

Трамп помиловал 1600 участников штурма Капитолия 6 января 2021 года

Дональд Трамп
Выборы в США
время публикации: 21 января 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 09:55
Трамп помиловал 1600 участников штурма Капитолия 6 января 2021 года
(AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File

Одним из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом после вступления в должность, стало помилование участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Тогда радикальные сторонники Трампа попытались захватить Конгресс, чтобы сорвать провозглашение Джо Байдена президентом.

В общей сложности помиловано около 1600 человек, в том числе 14 членам праворадикальных группировок Oath Keepers и Proud Boys, которые были осуждены за подстрекательство к мятежу и участие в организации штурма. "Я надеюсь, что эти люди будут освобождены уже сегодня", – заявил Трамп.

Бывшая спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что речь идет об оскорблении системы правосудия. Однако стоит отметить, что и предшественник Трампа Джо Байден, покидая Белый дом, подписал несколько спорных указов о помиловании, в том числе членов своей семьи.

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