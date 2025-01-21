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Мир

Будущая представительница США в ООН отказалась поддержать право палестинцев на самоопределение

США
ООН
Террористы
время публикации: 21 января 2025 г., 21:19 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 21:57
Будущая представительница США в ООН отказалась поддержать право палестинцев на самоопределение
AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

В Сенате США проходят слушания по утверждению на должность постоянного представителя США при ООН конгрессвумен Элис Стефаник. Ранее политик обвинила эту международную организацию в антисемитизме.

Стефаник заявила, что права Израиля на Западный берег основаны на Библии. Демократ из Мэриленда Крис ван Холлен уточнил, означает ли это, что по данному вопросу она разделяет позицию лидеров ультраправого лагеря Бецалеля Смотрича и Итамара Бен Гвира, Стефаник ответила утвердительно.

Конгрессвумен ушла от ответа на вопрос, поддерживает ли она право палестинцев на самоопределение. "Я поддерживаю права человека. Мы должны обеспечить отстаивание прав человека, а Израиль отстаивает права человека. Он путеводная звезда прав человека", - сказала она.

Стефаник поддержала лишение Агентства ООН по помощи палестинским беженцам американского финансирования. "Средства американских налогоплательщиков не должны идти на поддержку террора. Другие агентства ООН нуждаются в реформе, но, в отличие от UNRWA, у них нет связей с террором", – заявила она.

Мир
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