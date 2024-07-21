Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США

Президент США Джо Байден, 21 июля сообщивший о выходе из предвыборной гонки, заявил, что поддерживает кандидатуру Камалы Харрис, которая в его администрации занимает пост вице-президента.

"В 2020 году моим первым решением как кандидата в президенты США стал выбор Камалы Харрис в качестве вице-президента. Это было лучшим решением в моей жизни. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", – написал Байден.

Источники в Демократической партии заявляют, что кандидатура Харрис будет поддержана и другими влиятельными демократами. В то же время кандидат от республиканцев Дональд Трамп сообщил, что победить Харрис для него будет легче, чем Байдена.