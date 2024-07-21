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Мир

Трамп: "Байден – худший президент в истории США"

время публикации: 21 июля 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 21:53
Трамп: "Байден – худший президент в истории США"
AP Photo/Gene J. Puskar

Комментируя телеканалу CNN решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп назвал его худшим президентом в истории США.

Он также сказал, что, если демократы выдвинут кандидатом вице-президента Камалу Харрис, победить ее будет легче, чем Байдена. Отметим, что сам Байден призвал демократов объединиться вокруг кандидатуры Харрис.

Вскоре после этого Трамп опубликовал пост в социальных сетях. "Скрюченный Джо Байден бы недееспособен как президент. Да и пост он этот получил, основываясь на лжи и дезинформации, не выходя из подвала. Все вокруг него, включая его доктора и СМИ, знали, что он неспособен быть президентом. Его президентство принесло большой урон, но мы все быстро исправим. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ", – сообщил бывший президент.

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