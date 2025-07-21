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Несмотря на результаты выборов, японский премьер не намерен уходить в отставку

Япония
время публикации: 21 июля 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 10:23
Несмотря на результаты выборов, японский премьер не намерен уходить в отставку
Philip Fong/Pool Photo via AP

Правящая в Японии коалиция, состоящая из либерально-демократической партии и партии "Комэйто", лишилась большинства в верхней палате парламента – палате советников. В октябре минувшего года она лишилась большинства и в нижней палате.

Выборы половины из 248 депутатов проходили на фоне нарастающей дороговизны жизни, в первую очередь, цен на рис, и угрозы введения американских пошлин на японские товары. Еще одной актуальной проблемой стала иммиграция.

Согласно предварительным результатам, коалиция получила всего 46 из 124 мандатов. Оппозиция усилила свои позиции. Особое внимание уделяется популистской партии "Сансэйто". Ранее она была представлена всего одним депутатов, теперь же увеличит представительство до 10-15 мест.

Премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что смиренно принимает результаты выборов, однако отверг призывы уйти в отставку. По его словам, необходимо довести до конца торговые переговоры с США, а смена главы правительства может этому помешать.

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