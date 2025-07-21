Ливни, наводнения и оползни в Южной Корее, число жертв растет

По уточненным данным в Южной Корее жертвами наводнений и оползней, возникших на фоне сильнейших ливней, стали не менее 18 человек. По меньшей мере девять человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Yonhap.

Ливни идут уже шесть дней. Ожидается усиление осадков в ряде регионов 21 июля – в провинциях Чолла-Намдо, Кенсан-Намдо и на острове Чеджу.

Более 14 тысяч жителей затопленных районов были эвакуированы.

В Южной Корее в июле обычно идут муссонные дожди, и страна, как правило, хорошо к ним подготовлена. Но на этой неделе регионы страны пострадали от беспрецедентно сильных ливней.