Ливни, наводнения и оползни в Южной Корее, число жертв растет
время публикации: 21 июля 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 08:43
По уточненным данным в Южной Корее жертвами наводнений и оползней, возникших на фоне сильнейших ливней, стали не менее 18 человек. По меньшей мере девять человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Yonhap.
Ливни идут уже шесть дней. Ожидается усиление осадков в ряде регионов 21 июля – в провинциях Чолла-Намдо, Кенсан-Намдо и на острове Чеджу.
Более 14 тысяч жителей затопленных районов были эвакуированы.
В Южной Корее в июле обычно идут муссонные дожди, и страна, как правило, хорошо к ним подготовлена. Но на этой неделе регионы страны пострадали от беспрецедентно сильных ливней.
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