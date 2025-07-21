Папа Лев XIV: "Дева Мария – женщина Леванта"

Глава римско-католической церкви Папа Лев XIV воспользовался социальной сетью X, чтобы обратиться к христианам Ближнего Востока. В обращении он назвал деву Марию "женщиной Леванта", то есть Восточного Средиземноморья, не упомянув о том, что она была еврейкой.

"Нашим дорогим ближневосточным христианам я говорю: мне понятны ваши чувства, что вы мало что можете сделать в этой мрачной ситуации. Вы в сердце Папы и всей церкви. Благодарю вас за религиозное рвение. И пусть дева Мария, женщина Леванта, заря нового солнца, защитит вас и сопроводит мир к заре мирного будущего", – написал

Отметим, что обычно Папа Римский обычно помнит о связи христианства с иудаизмом. В мае 2025 года он провел в Ватикане аудиенцию для религиозных лидеров. Среди них были раввины и представители еврейских организаций. В выступлении на встрече понтифик коснулся и отношений двух религий.

"Из-за еврейских корней христианства у всех христиан особое отношение к иудаизму. Теологический диалог между христианами и евреями важен для меня и близок моему сердцу. Даже в нынешние тяжелые времена конфликтов и недопонимания, наш диалог должен продолжиться", – сказал он.

Предшественник нынешнего главы католической церкви Папа Франциск занимал позицию в поддержку палестинцев, обвиняя Израиль в геноциде и требуя возобновить поставки в сектор Газы. Широкий резонанс вызвал установленный в Ватикане рождественский вертеп, на котором младенец Иисус лежал на куфие – палестинском национальном платке.