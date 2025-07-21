x
21 июля 2025
|
последняя новость: 12:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июля 2025
|
21 июля 2025
|
последняя новость: 12:39
21 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле в конце недели

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 21 июля 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 12:40

Как сообщил информированный источник агентству ТАСС, новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле в конце нынешней недели. По его словам, конкретные даты уточняются.

Ранее источник ТАСС рассказал, что Стамбул останется площадкой российско-украинских переговоров. Другой источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.

Российское агентство отмечает, что Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что предложение российской стороне провести новый раунд переговоров на текущей неделе огласил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Добавим, что в те же сроки в крупнейшем городе Турции пройдут и переговоры между Ираном и "европейской тройкой" – Францией, Великобританией и Германией. Их предметом станет иранская ядерная программа и международные санкции против Ирана.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июля 2025

После заявлений Трампа о поставках оружия Украине в Киев прибыл его спецпредставитель Келлог
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 июля 2025

"Я этим не доволен". Трамп прокомментировал разговор с Путиным