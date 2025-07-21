Российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле в конце недели

Как сообщил информированный источник агентству ТАСС, новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле в конце нынешней недели. По его словам, конкретные даты уточняются.

Ранее источник ТАСС рассказал, что Стамбул останется площадкой российско-украинских переговоров. Другой источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.

Российское агентство отмечает, что Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что предложение российской стороне провести новый раунд переговоров на текущей неделе огласил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Добавим, что в те же сроки в крупнейшем городе Турции пройдут и переговоры между Ираном и "европейской тройкой" – Францией, Великобританией и Германией. Их предметом станет иранская ядерная программа и международные санкции против Ирана.