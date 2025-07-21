Белый дом: "Удары Израиля в Сирии и обстрел церкви в Газе застали Трампа врасплох"

Израильские удары по территории Сирии, а также обстрел католической церкви в секторе Газы "застали врасплох" президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на встрече с журналистами. По ее словам, в обоих случаях президент немедленно позвонил израильскому премьер-министру, чтобы "прояснить ситуацию".

При этом Левитт подчеркнула, что у Трампа сохраняются "хорошие рабочие отношения" с Биньямином Нетаниягу.

По словам пресс-секретаря, Трамп считает, что конфликт в Газе "затянулся" и в последние дни стал "довольно жестоким". "Такое ему никогда не нравится, — отметила Левитт, комментируя сообщения о росте числа жертв в Газе. — Он хочет, чтобы убийства прекратились. Он стремится договориться о прекращении огня в регионе и добивается освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе".

Днем ранее издание Axios опубликовало материал, в котором, со ссылкой на несколько высокопоставленных источников в Белом доме, сообщалось о нарастающем недовольстве действиями Нетаниягу. Один из собеседников издания назвал израильского премьера "безумцем, который бомбит все подряд". Другой сравнил его с "непослушным ребенком, который не хочет вести себя прилично".

"Бомбардировки Сирии застали президента и Белый дом врасплох, – сказал один из источников. – Президент не любит включать телевизор и видеть, как бомбы падают на страну, в которой он пытается обеспечить мир. Тем более – на страну, в восстановлении которой он пообещал оказать значительную помощь".