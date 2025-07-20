Axios: после ударов Израиля по Сирии в Белом доме обеспокоены решениями Нетаниягу

Высокопоставленные чиновники в администрации Дональда Трампа выражают растущее недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу после серии ударов в Сирии. Об этом пишет обозреватель Барак Равид в издании Axios.

Барак Равид цитирует один из источников в Белом доме, который назвал Нетаниягу "безумцем", заявив, что он "бомбит все подряд". Другой официальный представитель сравнил израильского лидера с непослушным ребенком и отметил, что в администрации Трампа растет скептицизм по отношению к Нетаниягу, так как он "слишком легко нажимает на курок и слишком деструктивен".

Собеседники журналиста отмечали, что в Белом доме обеспокоены решениями, принимаемыми Нетаниягу, полагая, что они могут помешать планам Трампа.

"Бомбардировки Сирии застали президента и Белый дом врасплох, – сказал один из источников. – Президент не любит включать телевизор и видеть, как бомбы падают на страну, в которой он пытается обеспечить мир, страну, о помощи которой в восстановлении он сделал грандиозное заявление".

В публикации отмечается, что редакция Axios обратилась к официальному представителю Нетаниягу Зиву Агмону, но комментариев не получила.